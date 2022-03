сегодня



LOVE/HATE выпустили альбом



LOVE/HATE порадовали поклонников выпуском нового альбома HELL, CA, релизом которого занимались Golden Robot Records:



"One Hot Minute"

"Acid Babe"

"Gonna Take You Higher"

"Soul Mama"

"Hard to Say Goodbye"

"When You Gonna Come Home"

"Last Chance"

"Bruised and Battered"

"Wanna Be Somebody"

"Lonely Days Are Gone"







+0 -1



просмотров: 35