Новая песня LOVE/HATE



"You're Gonna Burn", новая песня группы LOVE/HATE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Punk Rock Fiesta!" , выход которого запланирован на первое марта на Kenyon Records:



01. You're Gonna Burn

02. Eye For An Eye

03. The Wrath Of Love

04. Over The Edge

05. Didya Think You Could Fall In Love?

06. Can't Be Wrong

07. I'll Be Your Shadow

08. Time To Take Your Pill







