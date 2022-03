сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL



LORD BELIAL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Rapture", выход которого намечен на 27 мая на Hammerheart Records.



Трек-лист:



1. Legion

2. On a Throne of Souls

3. Rapture of Belial

4. Destruction

5. Belie all Gods

6. Evil Incarnate

7. Lux Luciferi

8. Infinite Darkness and Death

9. Alpha and Omega

10. Lamentations





