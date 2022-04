сегодня



Новая песня LORD BELIAL



"Lux Luciferi", новая песня LORD BELIAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Rapture”, выход которого намечен на 27 мая на Hammerheart Records.



Трек-лист:



1. Legion

2. On a Throne of Souls

3. Rapture of Belial

4. Destruction

5. Belie all Gods

6. Evil Incarnate

7. Lux Luciferi

8. Infinite Darkness and Death

9. Alpha and Omega

10. Lamentations http://www.lordbelial.com







