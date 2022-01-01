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Mental Cruelty

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MENTAL CRUELTY подписали контракт с Century Media Records



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MENTAL CRUELTY заключили контракт с Century Media Records. Первым релизом станет обновлённый вариант дебютного альбома “Purgatorium”, релиз которого намечен на 15 апреля.

«Для нас большая честь присоединиться к семье Century Media! В детстве я рос на многих группах CM, таких как Suicide Silence, Mayhem, Dark Funeral и многих других! Теперь, когда я осознаю, что мы являемся частью того самого лейбла, я невероятно благодарен и горд! Я люблю всех из CM, с кем я познакомился до сих пор, и мне очень хочется увидеть, что в будущем ждёт MC. Мы сильнее и тяжелее, чем когда-либо прежде, и готовы сделать следующие значительные шаги».

Dennis Moll (A&R Century Media Records) комментирует:

«Мы очень рады приветствовать одну из самых модных групп на сцене экстремального металла в нашем каталоге и заключить с ней соглашение на международном уровне. Ребята добились невероятного развития за последние годы и идеально вписываются в список Century Media Records со всех точек зрения. С Jonas'ом в качестве менеджера по продукции и нашей замечательной командой мы готовы вывести Mental Cruelty на новый уровень! Мы совершим удушающий захват и не дадим пощады!»



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