26 май 2023



Новое видео MENTAL CRUELTY



“Nordlys”, новое видео MENTAL CRUELTY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Zwielicht, выход которого намечен на 23 июня на Century Media:



"Midtvinter"

"Obsessis A Daemonio"

"Forgotten Kings"

"Pest"

"Nordlys"

"Mortal Shells"

"Zwielicht"

"Symphony Of A Dying Star"

"The Arrogance Of Agony"

"A Tale Of Salt And Light"







+0 -0



просмотров: 150