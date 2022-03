все новости группы







Heterochrome

?

-

-





17 мар 2022 : Новая песня HETEROCHROME



сегодня



Новая песня HETEROCHROME



"Baraye Farda, For Tomorrow", новая песня иранской группы HETEROCHROME, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From The Ashes", выход которого запланирован на этот год.



Трек-лист:



“Baraye Farda, For Tomorrow”

“Badbadak, The Flight”

“Rage Against The People”

“WOTB”

“The Bearing”

“Transition”

“Time’s Up”

“Through Evil Within”

“Sargardan, Wanderer”

“The Outlaw”







+0 -0



просмотров: 129