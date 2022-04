сегодня



Новая песня HETEROCHROME



“The Bearing”, новая песня иранской группы HETEROCHROME, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "From The Ashes", выход которого запланирован на этот год.



Трек-лист:



“Baraye Farda, For Tomorrow”

“Badbadak, The Flight”

“Rage Against The People”

“WOTB”

“The Bearing”

“Transition”

“Time’s Up”

“Through Evil Within”

“Sargardan, Wanderer”

“The Outlaw”







