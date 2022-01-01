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*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 17
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 15
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Sword

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SWORD выпустят альбом осенью



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Вокалист SWORD в рамках недавнего интервью сообщил, что группа планирует осенью этого года представить новый материал на Massacre Records.

Canada's SWORD To Release New Album This Fall




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
18 мар 2022, 14:00
Это не тот SWORD.


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