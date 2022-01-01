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Новое видео RAMMSTEIN
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Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL
17
KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!»
15
Новое видео KID ROCK
13
Новое видео DEEP PURPLE
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Sword
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сегодня
SWORD выпустят альбом осенью
Вокалист SWORD в рамках недавнего интервью сообщил, что группа планирует осенью этого года представить новый материал на Massacre Records.
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Svarg_1349
18 мар 2022, 14:00
Это не тот SWORD.
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Svarg_1349
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).