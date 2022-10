25 окт 2022



Новое видео SWORD



"Dirty Pig", новое видео группы SWORD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома III, выходящего 25 ноября на Massacre Records:



"Bad Blood"

"(I Am) In Kommand"

"Dirty Pig"

"Surfacing"

"Unleashing Hell"

"Spread The Pain"

"Took My Chances"

"Not Me, No Way"







