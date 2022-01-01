16 мар 2022



Новое видео OHM:



"Exit Stage Left", новое видео группы OHM, в состав которой входит бывший гитарист MEGADETH Chris Poland, басист Robertino "Pag" Pagliari (Uli Jon Roth, Frank Gambale) и барабанщик Carlos Cruz (WARBRINGER, MACHINE HEAD, POWER TRIP), доступно для просмотра ниже. Летом коллектив планирует отправится в студию и записать альбом, который выйдет на M-Theory Audio.













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