Новое видео OHM:

"Exit Stage Left", новое видео группы OHM, в состав которой входит бывший гитарист MEGADETH Chris Poland, басист Robertino "Pag" Pagliari (Uli Jon Roth, Frank Gambale) и барабанщик Carlos Cruz (WARBRINGER, MACHINE HEAD, POWER TRIP), доступно для просмотра ниже. Летом коллектив планирует отправится в студию и записать альбом, который выйдет на M-Theory Audio.
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