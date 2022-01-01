"Mermaid In A Manhole", новое видео GUINEAPIG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "PARASITE", выходящего десятого июня.
Трек-лист:
Ocular Tormentor
Mermaid In A Manhole
City Of The Monkey God
Taxidermia
Urethra Candiru Terror
Parasitic Protozoa
Supreme Body Bizarre
Saprophyte
Liquefied
Pandemic
Zatypota
Deformed Doppelganger
Ocular Tormentor
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