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Новое видео GUINEAPIG



"Mermaid In A Manhole", новое видео GUINEAPIG, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "PARASITE", выходящего десятого июня.



Трек-лист:



Ocular Tormentor

Mermaid In A Manhole

City Of The Monkey God

Taxidermia

Urethra Candiru Terror

Parasitic Protozoa

Supreme Body Bizarre

Saprophyte

Liquefied

Pandemic

Zatypota

Deformed Doppelganger

Ocular Tormentor







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