25 апр 2022



Видео с текстом от GUINEAPIG



Taxidermia, официальное видео с текстом от GUINEAPIG, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "PARASITE", выходящего десятого июня.



Трек-лист:



Ocular Tormentor

Mermaid In A Manhole

City Of The Monkey God

Taxidermia

Urethra Candiru Terror

Parasitic Protozoa

Supreme Body Bizarre

Saprophyte

Liquefied

Pandemic

Zatypota

Deformed Doppelganger

Ocular Tormentor https://www.guineapigband.com







