Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
*Гитарист SEPULTURA: «Наш президент хуже Трампа» 9
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 9
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
[= ||| все новости группы



*

Audrey Horne

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео AUDREY HORNE



zoom
"Danse Macabre", новое видео AUDREY HORNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Devil’s Bell", выход которого намечен на 22 апреля на Napalm Records.

Трек-лист:

Ashes To Ashes
Animal
Break Out
Return To Grave Valley
Danse Macabre
Devil’s Bell
All Is Lost
Toxic Twins
From Darkness




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 172

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом