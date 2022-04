сегодня



Новое видео AUDREY HORNE



Animal, новое видео AUDREY HORNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Devil’s Bell", выход которого намечен на 22 апреля на Napalm Records.



Трек-лист:



Ashes To Ashes

Animal

Break Out

Return To Grave Valley

Danse Macabre

Devil’s Bell

All Is Lost

Toxic Twins

From Darkness http://www.audreyhornemusic.com/







