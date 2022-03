все новости группы







23 мар 2022 : Видео с текстом от NIGHTED



Видео с текстом от NIGHTED



Группа NIGHTED, в состав которой входят Ivo Henzi (ex-Eluveitie, Cellar Darling, Forest Of Fog) и Marc Petralito (Appearance Of Nothing), представила официальное видео с текстом к композиции "Aeons".







