Новое видео NIGHTED



"Nighted", новое видео группы NIGHTED, в состав которой входят Ivo Henzi (ex-Eluveitie, Cellar Darling, Forest Of Fog) и Marc Petralito (Appearance Of Nothing), доступно для просмотра ниже.







