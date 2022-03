23 мар 2022



Новая песня JUNGLE ROT



"Total Extinction", новая песня группы JUNGLE ROT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома A Call To Arms, выход которого запланирован на 13 мая на Unique Leader Records:



"A Call To Arms"

"Beyond the Grave"

"Genocidal Imperium"

"Asymmetric Warfare"

"Vengeance & Bloodlust"

"Maggot Infested"

"Death Squad"

"Haunting Future"

"Total Extinction"

"Population Suicide"







+4 -0



просмотров: 224