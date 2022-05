17 май 2022



Новое видео JUNGLE ROT



"Genocidal Imperium", новое видео группы JUNGLE ROT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Call To Arms", выпущенного 13 мая на Unique Leader Records.



Трек-лист:



"A Call To Arms"

"Beyond the Grave"

"Genocidal Imperium"

"Asymmetric Warfare"

"Vengeance & Bloodlust"

"Maggot Infested"

"Death Squad"

"Haunting Future"

"Total Extinction"

"Population Suicide"







