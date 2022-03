сегодня



Новое видео ANIMALS AS LEADERS



"Micro-Aggressions", новое видео ANIMALS AS LEADERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Parrhesia, выход которого запланирован на 25 марта на Sumerian Records.



Трек-лист:



01. Conflict Cartography

02. Monomyth

03. Red Miso

04. Gestaltzerfall

05. Asahi

06. The Problem Of Other Minds

07. Thoughts And Prayers

08. Micro-Aggressions

09. Gordian Naught







