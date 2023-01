сегодня



Новое видео ANIMALS AS LEADERS



"Red Miso", новое видео ANIMALS AS LEADERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Parrhesia", выход которого состоялся 25 марта на Sumerian Records.



Трек-лист:



01. Conflict Cartography

02. Monomyth

03. Red Miso

04. Gestaltzerfall

05. Asahi

06. The Problem Of Other Minds

07. Thoughts And Prayers

08. Micro-Aggressions

09. Gordian Naught







