Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 9
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
*Вокалист DREAM THEATER: «Не пою я под фанеру, на!» 8
*Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном 8
*Названа предполагаемая причина смерти барабанщика FOO FIGHTE... 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 23
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 11
[= ||| все новости группы



*

Semblant

*
| - |

|||| 28 мар 2022

Новое видео SEMBLANT



zoom
"Enrage", новое видео группы SEMBLANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vermilion Eclipse, выходящего 15 апреля на Frontiers Music Srl:

“Enrage”
“Destiny In Curse”
“Purified”
“The Human Eclipse”
“Somber Concern”
“The Neverending Fall”
“Through The Denial”
“Black Sun Genesis (Legacy Of Blood Pt. VI)”
“Heretic”
“Bloodred Monarch (Legacy Of Blood Pt. VII)”
“Gaslighting”
“Day One Oblivion”

BrazilвЂ™s SEMBLANT Release New Single / Video "Enrage"




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 163

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом