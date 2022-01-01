Новое видео SEMBLANT

"Enrage", новое видео группы SEMBLANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vermilion Eclipse, выходящего 15 апреля на Frontiers Music Srl:
“Enrage”
“Destiny In Curse”
“Purified”
“The Human Eclipse”
“Somber Concern”
“The Neverending Fall”
“Through The Denial”
“Black Sun Genesis (Legacy Of Blood Pt. VI)”
“Heretic”
“Bloodred Monarch (Legacy Of Blood Pt. VII)”
“Gaslighting”
“Day One Oblivion”
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