Новое видео SEMBLANT



"The Human Eclipse", новое видео группы SEMBLANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Vermilion Eclipse, выходящего 20 октября на виниле на Frontiers Music Srl:



“Enrage”

“Destiny In Curse”

“Purified”

“The Human Eclipse”

“Somber Concern”

“The Neverending Fall”

“Through The Denial”

“Black Sun Genesis (Legacy Of Blood Pt. VI)”

“Heretic”

“Bloodred Monarch (Legacy Of Blood Pt. VII)”

“Gaslighting”

“Day One Oblivion”







