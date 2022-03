сегодня



Видео с текстом от RF FORCE



RF FORCE опубликовали официальное видео с текстом к “Flying Dogs”, которая включена в альбом "Rf Force", выходящий 29 апреля на Black Lion Records.



Трек-лист:



01.Fallen Angel

02.Old School Metal

03.Flying Dogs

04.The Beast and The Hunter

05.Creeps Of The World

06.In The Heart And Mind

07.Fighter

08.Will You Remember?

09.Beyond Life And Death

10.M.O.A.B.







