сегодня



Новое видео RF FORCE



"Old School Metal", новое видео группы RF FORCE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Rf Force", выпущенного 29 апреля на Black Lion Records.



Трек-лист:



01.Fallen Angel

02.Old School Metal

03.Flying Dogs

04.The Beast and The Hunter

05.Creeps Of The World

06.In The Heart And Mind

07.Fighter

08.Will You Remember?

09.Beyond Life And Death

10.M.O.A.B.







+0 -0



просмотров: 37