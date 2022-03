сегодня



Новый альбом SCITALIS выйдет весной



SCITALIS выпустят новую работу, получившую название “Doomed Before Time”, 13 мая на Vendetta Records.



Трек-лист:



Eye Ov Leviathan

Serpent

Slithering In Sins

Above

Seen By Blind Eyes

Doomed Before Time

Absent

Beneath





