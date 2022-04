сегодня



Новая песня SCITALIS



“Slithering In Sins”, новая песня SCITALIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Doomed Before Time”, выход которого намечен на 13 мая.



Трек-лист:



Eye Ov Leviathan

Serpent

Slithering In Sins

Above

Seen By Blind Eyes

Doomed Before Time

Absent

Beneath







+0 -0



просмотров: 137