Новый альбом STIRIAH выйдет весной



STIRIAH выпустят новую работу, получившую название “…Of Light”, 27 мая. За запись и сведение отвечал Cryst в Aurora Studio, Berlin, за оформление Donovan Hernandez, а трек-лист выглядит так:



The Emergence Of Being

Drifting In The Sea Of Flames

Companion Of Light

Threatening Shadows

Lonely The Moon Is Enthroned

My Burden The Last Crown





