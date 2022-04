сегодня



“Companion Of Light”, новое видео STIRIAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “…Of Light”, выход которого намечен на 27 мая.



Трек-лист:



The Emergence Of Being

Drifting In The Sea Of Flames

Companion Of Light

Threatening Shadows

Lonely The Moon Is Enthroned

My Burden The Last Crown







