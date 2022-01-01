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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 26
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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CrashdÏet

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5 апр 2022 : 		 Новое видео CRASHDÏET

31 мар 2022 : 		 Новый альбом CRASHDÏET выйдет весной

19 ноя 2021 : 		 Новая песня CRASHDÏET

7 июл 2021 : 		 CRASHDÏET — в студии

29 янв 2020 : 		 Новое видео CRASHDÏET

31 авг 2019 : 		 Новое видео CRASHDÏET

6 авг 2019 : 		 Видео с текстом от CRASHDÏET

5 июн 2019 : 		 Новое видео CRASHDÏET

14 мар 2019 : 		 Новый альбом CRASHDÏET выйдет в этом году

1 янв 2019 : 		 Новое видео CRASHDÏET

31 дек 2017 : 		 Видео с текстом от CRASHDÏET

21 дек 2017 : 		 Видео из студии CRASHDÏET

18 дек 2017 : 		 Видео с записи CRASHDÏET

7 дек 2017 : 		 CRASHDÏET нашли вокалиста

20 май 2016 : 		 CRASHDÏET «не особо ищут вокалиста»

2 мар 2015 : 		 CRASHDÏET расстались с вокалистом

26 фев 2014 : 		 Первое демо CRASHDÏET выйдет в диджипаке

18 авг 2013 : 		 Новое видео CRASHDÏET

25 апр 2013 : 		 Умер менеджер CRASHDÏET

7 фев 2013 : 		 Новое видео CRASHDÏET

27 дек 2012 : 		 Семплы новых песен CRASHDÏET

21 дек 2012 : 		 Новое видео CRASHDÏET

20 дек 2012 : 		 Видео с текстом от CRASHDÏET

15 дек 2012 : 		 Новая песня CRASHDÏET

2 дек 2012 : 		 Трейлер нового DVD CRASHDÏET

29 ноя 2012 : 		 Детали нового альбома CRASHDÏET
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Новое видео CRASHDÏET



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"Together Whatever", новое видео группы CRASHDÏET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Automaton, выходящего 29 апреля в цифровом варианте и девятого сентября на виниле:

"Automaton"
"Together Whatever"
"Shine On"
"No Man's Land"
"Darker Minds"
"Dead Crusade"
"Powerline" (feat. Michael Starr)
"Resurrection Of The Damned"
"We Die Hard"
"Shell Shock"
"Unbroken"
"I Can't Move On (Without You)"

CRASHDГЏET Announce New Album Automaton, Release "Together Whatever" Single / Video




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