сегодня



MICHAEL STARR в новом видео CRASHDÏET



"Powerline", новое видео группы CRASHDÏET при участии MICHAEL'a STARR'a из STEEL PANTHER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Automaton, выходящего 29 апреля в цифровом варианте и девятого сентября на виниле:



"Automaton"

"Together Whatever"

"Shine On"

"No Man's Land"

"Darker Minds"

"Dead Crusade"

"Powerline" (feat. Michael Starr)

"Resurrection Of The Damned"

"We Die Hard"

"Shell Shock"

"Unbroken"

"I Can't Move On (Without You)"

В





+1 -0



( 1 ) просмотров: 161