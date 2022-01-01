Демонстрационное видео VICTORIUS

VICTORIUS опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Dinos And Dragons". Этот трек взят из альбома "Dinosaur Warfare Pt. 2 – The Great Ninja War", выход которого намечен на 24 июня на Napalm Records в следующих вариантах:
- Digi Sleevepack
- Digi Sleevepack + Shirt
- 1 LP Gatefold gold (limited to 300 copies, band shop exclusive)
- digital
Трек-лист:
"Saurus Invictus Lazerus"
"Victorious Dinogods"
"Mighty Magic Mammoth"
"Jurassic Jetfighters"
"Dinos And Dragons"
"Katana Kingdom Rising"
"God Of Roar"
"Night Of The Nuclear Ninja"
"Triceps Ceratops"
"Tyrannosaurus Steel"
"Shadow Of The Shinobi"
"Powerzord"
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