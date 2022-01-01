Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 15
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
*MIKE MCCREADY и JOSH HOMME на новом альбоме OZZY OSBOURNE 9
*Новое видео EVIL INVADERS 9
*GENE SIMMONS похвалил TOMMY THAYER'a и ERIC'a SINGER'a за пр... 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 15
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
[= ||| все новости группы



*

Victorius

*



6 апр 2022 : 		 Демонстрационное видео VICTORIUS

24 мар 2022 : 		 Новое видео VICTORIUS

26 дек 2020 : 		 Новая песня VICTORIUS

2 апр 2020 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

22 дек 2019 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

25 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

27 окт 2019 : 		 Новое видео VICTORIUS

1 авг 2019 : 		 Новый альбом VICTORIUS выйдет зимой

23 май 2019 : 		 VICTORIUS на Napalm Records

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от VICTORIUS

13 окт 2014 : 		 Новое видео VICTORIUS

8 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VICTORIUS

6 май 2013 : 		 Новый альбом VICTORIUS выйдет на Sonic Attack Records
| - |

|||| сегодня

Демонстрационное видео VICTORIUS



zoom
VICTORIUS опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Dinos And Dragons". Этот трек взят из альбома "Dinosaur Warfare Pt. 2 – The Great Ninja War", выход которого намечен на 24 июня на Napalm Records в следующих вариантах:

- Digi Sleevepack
- Digi Sleevepack + Shirt
- 1 LP Gatefold gold (limited to 300 copies, band shop exclusive)
- digital

Трек-лист:

"Saurus Invictus Lazerus"
"Victorious Dinogods"
"Mighty Magic Mammoth"
"Jurassic Jetfighters"
"Dinos And Dragons"
"Katana Kingdom Rising"
"God Of Roar"
"Night Of The Nuclear Ninja"
"Triceps Ceratops"
"Tyrannosaurus Steel"
"Shadow Of The Shinobi"
"Powerzord"

VICTORIUS Release




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 107

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом