Концертное видео VICTORIUS



"Dinos And Dragons", концертное видео VICTORIUS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Dinosaur Warfare Pt. 2 – The Great Ninja War", выход которого намечен на 24 июня на Napalm Records в следующих вариантах:



- Digi Sleevepack

- Digi Sleevepack + Shirt

- 1 LP Gatefold gold (limited to 300 copies, band shop exclusive)

- digital



Трек-лист:



"Saurus Invictus Lazerus"

"Victorious Dinogods"

"Mighty Magic Mammoth"

"Jurassic Jetfighters"

"Dinos And Dragons"

"Katana Kingdom Rising"

"God Of Roar"

"Night Of The Nuclear Ninja"

"Triceps Ceratops"

"Tyrannosaurus Steel"

"Shadow Of The Shinobi"

"Powerzord"







