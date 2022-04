сегодня



Новая песня PRIMUS



"Conspiranoid", новая песня группы PRIMUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Conspiranoid", выход которого запланирован на 22 апреля на ATO Records.



Трек-лист:



01. Conspiranoia



02. Follow The Fool



03. Erin On The Side Of Caution













