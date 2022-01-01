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Primus

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30 июн 2022 : 		 PRIMUS отменили европейские гастроли

5 апр 2022 : 		 Новая песня PRIMUS

13 фев 2021 : 		 У кого толще? Выясняют басисты PRIMUS и METALLICA

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PRIMUS отменили европейские гастроли



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PRIMUS отменили европейские гастроли в рамках "A Tribute To Kings" из-за «из-за непредвиденных логистических проблем»:

«Нам очень жаль сообщать, что из-за непредвиденных логистических проблем PRIMUS отменили предстоящие европейские гастроли, запланированные на осень 2022 года.

Мы приносим извинения нашим поклонникам, которые планировали посетить концерт, и с нетерпением ждём возможности снова выступить в Европе в ближайшее время. Возврат билетов будет доступен в местах их первоначальной покупки».




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