сегодня



PRIMUS отменили европейские гастроли



PRIMUS отменили европейские гастроли в рамках "A Tribute To Kings" из-за «из-за непредвиденных логистических проблем»:



«Нам очень жаль сообщать, что из-за непредвиденных логистических проблем PRIMUS отменили предстоящие европейские гастроли, запланированные на осень 2022 года.



Мы приносим извинения нашим поклонникам, которые планировали посетить концерт, и с нетерпением ждём возможности снова выступить в Европе в ближайшее время. Возврат билетов будет доступен в местах их первоначальной покупки».





