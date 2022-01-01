Новый альбом PROJECTED выйдет летом

Группа PROJECTED, в состав которой входят участники SEVENDUST — John Connolly (гитара) и Vince Hornsby (бас), а также барабанщик ALTER BRIDGE и CREED Scott Phillips и гитарист/вокалист Eric "Erock" Friedman (TREMONTI), выпустит новую работу, получившую название "Ignite My Insanity", 24 июня на Rat Pak Records.
Трек-лист:
"Consequences"
"Dead Weight"
"The Thing That’s Real"
"Stain"
"Take Aim"
"Hypoxia"
"Without You"
"Scars"
"My Addiction"
"Test"
"Dark"
"Death Is Mostly Permanent"
"At Your Window"
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