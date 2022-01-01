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*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео RAMMSTEIN 13
*Новое видео KREATOR 12
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Projected

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|||| сегодня

Новый альбом PROJECTED выйдет летом



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Группа PROJECTED, в состав которой входят участники SEVENDUST — John Connolly (гитара) и Vince Hornsby (бас), а также барабанщик ALTER BRIDGE и CREED Scott Phillips и гитарист/вокалист Eric "Erock" Friedman (TREMONTI), выпустит новую работу, получившую название "Ignite My Insanity", 24 июня на Rat Pak Records.

Трек-лист:

"Consequences"
"Dead Weight"
"The Thing That’s Real"
"Stain"
"Take Aim"
"Hypoxia"
"Without You"
"Scars"
"My Addiction"
"Test"
"Dark"
"Death Is Mostly Permanent"
"At Your Window"

PROJECTED Featuring SEVENDUST, ALTER BRIDGE, TREMONTI Members To Release Hypoxia Album In June




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