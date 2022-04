сегодня



Новый альбом PROJECTED выйдет летом



Группа PROJECTED, в состав которой входят участники SEVENDUST — John Connolly (гитара) и Vince Hornsby (бас), а также барабанщик ALTER BRIDGE и CREED Scott Phillips и гитарист/вокалист Eric "Erock" Friedman (TREMONTI), выпустит новую работу, получившую название "Ignite My Insanity", 24 июня на Rat Pak Records.



Трек-лист:



"Consequences"

"Dead Weight"

"The Thing That’s Real"

"Stain"

"Take Aim"

"Hypoxia"

"Without You"

"Scars"

"My Addiction"

"Test"

"Dark"

"Death Is Mostly Permanent"

"At Your Window"







