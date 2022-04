сегодня



Новое видео PROJECTED



"Hypoxia", новое видео группы PROJECTED, в состав которой входят участники SEVENDUST, — John Connolly (гитара) и Vince Hornsby (бас), а также барабанщик ALTER BRIDGE и CREED Scott Phillips и гитарист/вокалист Eric "Erock" Friedman (TREMONTI), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hypoxia", выходящего 24 июня на Rat Pak Records.



Трек-лист:



01. Consequences



02. Dead Weight



03. The Thing That's Real



04. Stain



05. Take Aim



06. Hypoxia



07. Without You



08. Scars



09. My Addiction



10. Test



11. Dark



12. Death Is Mostly Permanent



13. At Your Window













+0 -0



просмотров: 183