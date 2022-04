сегодня



Умер басист CIRCLE OF SILENCE



CIRCLE OF SILENCE опубликовали следующее сообщение:



«С глубочайшим прискорбием мы вынуждены сообщить, что наш дорогой друг, член-основатель и басист CIRCLE OF SILENCE Бьoрн скончался вчера. За 16 лет в качестве музыкантов и ещё дольше в качестве друзей мы разделили столько замечательных воспоминаний, которые мы все будем вспоминать с улыбкой и никогда не сможем забыть.



Мы просто говорим тебе спасибо за прекрасное время, которое мы провели вместе!



Бьорн был одной из движущих сил CIRCLE OF SILENCE, без него группа не стала бы такой, какой она является последние 16 лет. Он не только писал песни, но и с полной отдачей занимался фоновой работой. Он также был тихой гаванью в нашей группе. Нам будет не хватать твоей индивидуальности, твоего сильного голоса и твоих басовых партий! Твои коллеги»





