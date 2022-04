сегодня



Видео с текстом от CIRCLE OF SILENCE



Massacre Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку CIRCLE OF SILENCE Triumph Over Tragedy. Он взят из нового альбома "Walk Through Hell", выходящего 27 мая. http://www.circle-of-silence.com/







