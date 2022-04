сегодня



Tim "Ripper" Owens в новом видео CARBON BLACK



"Under Order", новое видео группы CARBON BLACK при участии Tim'a "Ripper" Owens'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Remain", выходящего шестого мая.



Трек-лист:



"Red Flag"

"The One Who Knows My Name"

"Scars"

"Under Order" feat. Tim ‘Ripper’ Owens

"We Bleed"

"One Enemy"

"Our Reprise"







