Видео с текстом от CARBON BLACK



"The One Who Knows My Name", новое видео с текстом от CARBON BLACK, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "We Remain Special Edition", выходящего на Wormholedeath.



Трек-лист:



"Red Flag"

"The One Who Knows My Name"

"Scars"

"Under Order" (Feat. Tim "Ripper" Owens)

"We Bleed"

"One Enemy"

"Our Reprise"

"Under Order" (Solo Version)







