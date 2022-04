сегодня



Новое видео CAILLEACH CALLING



"Bound By Neon", новое видео CAILLEACH CALLING, в состав которого входят Tony Thomas (Botanist, Dawn Of Ouroboros) и Chelsea Murphy (Dawn Of Ouroboros), доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dreams Of Fragmentation", выпущенного 11 марта на Debemur Morti Productions.







+1 -0



( 1 ) просмотров: 150