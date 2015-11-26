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Cailleach Calling

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|||| 26 янв 2022

Новая песня CAILLEACH CALLING



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Проект CAILLEACH CALLING, в состав которого входят Tony Thomas (Botanist, Dawn Of Ouroboros) и Chelsea Murphy (Dawn Of Ouroboros), представил композицию "Bound By Neon", которая включена в новую студийную работу "Dreams Of Fragmentation", выходящую 11 марта на Debemur Morti Productions.




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