Новый альбом KERION выйдет летом



KERION выпустят новую работу, получившую название “Cloudriders: Age Of Cyborgs”, третьего июня на Beyond The Storm Productions. В качестве гостей в записи принимали участие: Elisa C. Martin (Dark Moor, Fairyland), Raphael Dantas (Ego Absence) и Vitor Veiga (Aquaria). За сведение ти мастеринг материала отвечал Damien Rainaud (Dragonforce, Fairyland, Fear Factory). За хор Phil Giordana (Fairyland), а за оформление — Genzoman (World of Warcraft, Marvel).



Трек-лист:



01. Riders Theme (Age of Cyborgs)

02. Nova Prime

03. The Mission

04. Red Squad

05. One Way Love

06. The Desert

07. Nowhereland

08. Final Race

09. Virtual Rhapsody

10. Alert

11. Cyborg Hunt

12. Before the Storm

13. Global Annihilation

14. Electric Requiem http://www.kerion.net





