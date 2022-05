17 май 2022



Видео с текстом от KERION



"Red Squad - Ft. Elisa C.Martin", официальное видео с текстом от KERION, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома “Cloudriders: Age of Cyborgs”, выход которого намечен на третье июня на Beyond the Storm Productions.



Трек-лист:



01. Riders Theme (Age of Cyborgs)

02. Nova Prime

03. The Mission

04. Red Squad

05. One Way Love

06. The Desert

07. Nowhereland

08. Final Race

09. Virtual Rhapsody

10. Alert

11. Cyborg Hunt

12. Before the Storm

13. Global Annihilation

14. Electric Requiem







+0 -1



просмотров: 253