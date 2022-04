сегодня



Новое видео DRAGGED UNDER



"Crooked Halos", новое видео группы DRAGGED UNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего десятого июня на Mascot Records / Mascot Label Group.



Трек-лист:



"Upright Animals"

"All Of Us"

"Never Enough"

"Crooked Halos"

"Long Live The King"

"Suffer"

"See You Alive"

"Weather"

"No Place Like Home"

"Words For Hire"

"Brainwash Broadcast" (feat. Spencer Chamberlain)

"This Is The End"







