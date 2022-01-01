Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 28
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 20
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*Новое видео RAMMSTEIN 15
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*JOHN 5 — о поступке Уилла Смита 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 84
*JON BON JOVI совсем сдулся? 28
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новый трек гитариста METALLICA 21
*Новое видео KREATOR 20
[= ||| все новости группы



*

Dragged Under

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео DRAGGED UNDER



zoom
"Crooked Halos", новое видео группы DRAGGED UNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего десятого июня на Mascot Records / Mascot Label Group.

Трек-лист:

"Upright Animals"
"All Of Us"
"Never Enough"
"Crooked Halos"
"Long Live The King"
"Suffer"
"See You Alive"
"Weather"
"No Place Like Home"
"Words For Hire"
"Brainwash Broadcast" (feat. Spencer Chamberlain)
"This Is The End"

DRAGGED UNDER To Release Upright Animals Album In June;




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет





















просмотров: 246





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом