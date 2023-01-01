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*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 15
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 11
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 9
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
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Dragged Under

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Новое видео DRAGGED UNDER



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"Suffer", новое видео группы DRAGGED UNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выпущенного десятого июня на Mascot Records / Mascot Label Group.

Трек-лист:

"Upright Animals"
"All Of Us"
"Never Enough"
"Crooked Halos"
"Long Live The King"
"Suffer"
"See You Alive"
"Weather"
"No Place Like Home"
"Words For Hire"
"Brainwash Broadcast" (feat. Spencer Chamberlain)
"This Is The End"




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