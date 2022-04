16 апр 2022



Новое видео WHILE SHE SLEEPS



"Eye To Eye", новое видео группы WHILE SHE SLEEPS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из расширенной версии альбома "Sleeps Society", выходящего восьмого июля на Search & Destroy/Spinefarm.



Трек-лист:



"Enlightenment(?)"

"You Are All You Need"

"Systematic" (feat. Rou Reynolds)

"Eye To Eye"

"Nervous" (feat. Simon Neil)

"Pyai"

"Know Your Worth (Somebody)"

"No Defeat For The Brave" (feat. Deryck Whibley)

"The Enemy Is The Inner Me"

"Division Street"

"Sleeps Society"

"Fakers Plague"

"The Long Way Home"

"You Are All You Need" (Acoustic)

"Call Of The Void"

"DN3 3HT"







+0 -0



просмотров: 311