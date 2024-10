сегодня



Новое видео WHILE SHE SLEEPS



Rainbows, новое видео группы WHILE SHE SLEEPS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Self Hell", выход которого состоялся 29 марта:



"Peace Of Mind"

"Leave Me Alone"

"Rainbows"

"Self Hell"

"Wildfire"

"No Feeling Is Final"

"Dopesick"

"Down"

"To The Flowers"

"Out Of The Blue"

"Enemy Mentality"

"Radical Hatred / Radical Love" http://www.wssofficial.com/







просмотров: 159