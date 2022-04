18 апр 2022



Кавер-версия NAT KING COLE от D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND



D.D. VERNI & THE CADILLAC BAND представили видео на композицию NAT KING COLE “L.O.V.E”, которая вошла в альбом "Let’s Rattle".



Трек-лист:



"Cadillac Man"

"Shake It Swing It"

"Give Me Your Number"

"Olivia...That's Who!"

"Powerhouse"

"Cold Hearted Woman"

"School Of Rock n' Roll"

"L-O-V-E"

"Just Say U Love Me"

"Manhattan Baby"

"Close Your Eyes and Dream"

"Ain't That A Kick In The Head"

"The One Who Loves You"







+1 -0



просмотров: 109